Câmeras flagram feminicídio em Samambaia; mulher era mãe de um bebê

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, na noite deste domingo (18/5), em Samambaia Norte. O crime aconteceu no portão da casa da vítima. Vanessa, que era mãe de um bebê, foi atingida no pescoço e no ombro. Veja:

O suspeito é Silvoneide Carvalho de Torres, de 32 anos, que fugiu após o crime e segue foragido. Segundo testemunhas, a discussão entre o casal teria começado por conta de um celular — o autor acusava a vítima de tê-lo roubado.

A área onde ocorreu o crime é apontada por moradores como ponto frequente de uso de entorpecentes. Brigas são comuns no local, e relatos indicam que outras pessoas já foram esfaqueadas na mesma região.

A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) é responsável pela investigação. As imagens das câmeras devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e reforçar o pedido de prisão do suspeito.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. Com a morte de Vanessa, sobe para 10 o número de feminicídios registrados no Distrito Federal em 2025. Todas as vítimas, até então, eram mães. A maioria dos casos ocorreu dentro de residências (44%) e com uso de arma branca (44%). A faixa etária mais atingida é de 30 a 34 anos, como Vanessa, que integra os 33% das vítimas com essa idade.