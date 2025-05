Mulher é assassinada e criança fica ferida em Ceilândia; caso é tratado como feminicídio

O Distrito Federal amanheceu sob o impacto de mais uma brutal ocorrência de feminicídio nesta segunda-feira (19/5). Uma mulher, identificada, até o momento, como Liliane, 34 anos, foi assassinada a facadas e uma criança ficou ferida. O crime ocorreu na QNP 24/28 bloco C, em Ceilândia. Este é o segundo caso em menos de 24h no DF.

A denúncia de violência doméstica chegou à Polícia Militar (PMDF) por volta das 9h. Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestavam os primeiros socorros às vítimas.

A morte de Liliane foi confirmada minutos depois. Segundo informações preliminares, a criança não teve ferimentos graves. O assassino se entregou aos agentes da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).

Esta tragédia se soma a outro caso chocante registrado na noite de domingo (18/5), em Samambaia Norte. Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, foi assassinada a facadas por volta das 19h30, no portão de sua residência, localizada na QR 421.

O crime é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. Vanessa, mãe de um bebê de 3 meses, foi atacada pelo companheiro identificado como Silvoneide Carvalho de Torres, também de 32 anos, preso na madrugada desta segunda-feira (19/5) pela Polícia Militar.

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

