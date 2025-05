Autor de feminicídio em Samambaia é preso em fuga na Epia Norte

O autor do feminicídio em Samambaia, na noite deste domingo (18/5) é preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ação rápida foi conduzida por equipes do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23), que localizaram o criminoso em fuga pela Epia Norte.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre o crime e o veículo utilizado pelo feminicida. Durante patrulhamento na região, a equipe identificou o carro suspeito e deu ordem de parada ao suspeito. Na abordagem, os militares encontraram a faca usada no crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Crime

Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, vítima de feminicídio na noite deste domingo (18/5), em Samambaia, foi atingida por golpes de faca no pescoço e no ombro. O crime ocorreu na Quadra QR 421, e, segundo testemunhas, o autor do crime é o companheiro da vítima, que fugiu do local e ainda não foi encontrado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a equipe iniciou o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) ao chegar ao local. Logo depois, profissionais do SAMU se juntaram ao atendimento. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está no local para investigar as circunstâncias do crime. A ocorrência vai ser registrada na 26ª Delegacia de Polícia.