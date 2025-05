Acidente entre caminhonetes deixa mulher ferida na BR-020, em Planaltina

Uma colisão entre dois veículos na BR-020, na altura de Planaltina, deixou uma mulher, identificada como L.E.R., de 28 anos, ferida. O acidente, que ocorreu neste domingo (18/5) e envolveu duas caminhonetes dos modelos GM/S10 e uma NISSAN/Frontier.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar no local, encontrou a caminhonete GM/S10 capotada. A condutora estava fora do veículo, consciente, orientada, mas com dores nas costas e no ombro direito. Ela foi atendida no protocolo de trauma e, em seguida, levada ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL) para avaliação médica.

O outro motorista envolvido no acidente, D.S.M., 44, conduzia a caminhonete NISSAN/Frontier. Ele foi avaliado pelos socorristas, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado para o hospital.

Para atender à ocorrência, os bombeiros acionaram duas viaturas para o local, que fica após o posto de controle da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sentido Brasília. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A via ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal.