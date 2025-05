Vítima de feminicídio em Ceilândia tomava café da manhã quando foi morta

A vítima do 11º feminicídio deste ano no Distrito Federal foi morta enquanto tomava café-da-manhã. Liliane Cristina de Carvalho tinha 33 anos e havia se separado recentemente do autor do crime, Rafael Moreira da Cruz, 33 anos. O assassinato ocorreu por volta das 9h desta segunda-feira (19/5), na QNP 24/28, no P Sul, em Ceilândia. Este foi o segundo feminicídio no DF em menos de 24 horas.

O casal tinha três filhos de 9, 11 e 13 anos, que estavam na casa no momento do crime. O filho mais novo e o mais velho assistiram à fúria assassina do pai. As crianças chamaram as tias, que moram perto, para ajudar. Um dos filhos de Liliane, de apenas 11 anos, tomou uma facada na testa e foi hospitalizado. Ele não corre risco de morte.

Segundo familiares ouvidos pelo Correio, a motivação do crime teria sido ciúmes por parte de Rafael. O autor do crime se entregou na 23ª Delegacia de Polícia, de Ceilândia. Este foi o segundo feminicídio registrado em menos de 24 horas no Distrito Federal. Na noite de domingo (18/5), Vanessa da Conceição, 32 anos, foi morta pelo companheiro a facadas, em Samambaia.