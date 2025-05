Friaca no DF: mínima chega a 13°C nesta segunda-feira (19/5)

O frio continua. A capital amanheceu com temperaturas baixas, especialmente nas regiões mais afastadas do Plano Piloto, nesta segunda-feira (19/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada foi de 13,1°C em Águas Emendadas, estação próxima a Planaltina. Em Brasília, os termômetros marcaram 15°C nas primeiras horas do dia.

Segundo o instituto, a máxima prevista é de 24°C, podendo chegar a 25°C ou 26°C em outras áreas do DF. A umidade relativa do ar varia entre 90% nas primeiras horas da manhã e pode cair até 40% ao longo do dia. A condição é prevista para toda semana, além dos próximos dias serem marcados pela presença de poucas nuvens e sem previsão de chuva.

“A diferença em relação ao fim de semana é uma leve presença de nebulosidade. No entanto o céu amanheceu limpo hoje, com o famoso céu de brigadeiro, uma expressão que significa que o céu está azul e sem nuvens”, explicou ao Correio, o meteorologista Olívio Bahia. Segundo ele, a tendência para os próximos dias é de mínima entre 12°C e 15°C e máxima entre 23°C e 26°C, dependendo da localidade.

O especialista ressaltou que é improvável que as temperaturas ultrapassem os 30°C nas próximas semanas. “Seria muito raro, a não ser que uma massa de ar quente se instale na região, o que não é o caso no momento”, acrescentou Bahia.

Com o avanço do período seco e o início gradual do frio, o inverno começa oficialmente no dia 21 de junho. O meteorologista alerta para os cuidados com a saúde que a população deve ter. “É importante se agasalhar, à noite principalmente. As pessoas devem ter atenção com a gripe e o ar seco, que vão afetando a saúde aos poucos. Quem sai cedo ou à noite deve se proteger bem”, aconselhou.