Águas Claras tem arraiá sexta e sábado

Com a época do tradicional festejo brasileiro chegando a capital já começa a ter alguns eventos de arraiá em algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Nesta sexta-feira (24/5) e sábado(25/5), em Águas Claras, no Estacionamento da Universidade Uniplan acontece a tradicional festa junina da cidade.



O evento conta com apresentações de quadrilha, espaço gastronômico com as tradicionais comidas, como cachorro-quente, canjica, curau, churros, pastel, caldo de cana, maçã do amor, espetinho, carreteiro, caldos e muito mais, com valores a partir de R$ 10. Para beber, o público ainda pode aproveitar clássicos como quentão, caldo de cana e vinhos.

Além das comidas típicas, a programação também terá apresentações musicais, com atrações, como Pedro Paulo & Matheus, Zé Felipe & Miguel, Encosta Neu, Julia Moreno e Trio Balançado. O público também pode acompanhar a performance de diversos grupos de quadrilhas durante os dois dias.

Um dos organizadores do arraiá, Daniel Duarte comentou sobre a euforia para a realização do evento "Estamos animados e empolgados com o Arraiá de Águas Claras. Este ano, preparamos uma festa ainda mais especial, com muita comida boa, música animada, quadrilhas, queremos ver a diversão em todas as famílias”, comentou.



Confira a programação completa:





24 de maio (sexta):

Pedro Paulo e Matheus

Encosta Neu





25 de maio (sábado):

Trio Balançado

Zé Felipe e Miguel

Júlia Moreno





Arraiá Águas Claras

Data: 24 e 25 de maio

Horário: 19h às 02:00h (sexta e domingo) e 19h às 02h (sábado)

Local: Av. Pau Brasil, estacionamento da Faculdade Uniplan — Águas Claras-DF

Valores: a partir de R$ 35.

Valores referentes à meia entrada. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.