Mais de 600 vagas de emprego de até R$ 3,5 mil abrem nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20/5), serão oferecidas, pela Agência do Trabalhador, 606 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil reais.

Do total de vagas, três são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs) para o cargo de auxiliar de limpeza, em Águas Claras. Com remuneração de R$1.650, além de benefícios, a posição requer ensino médio completo, sem experiência prévia na função.

O cargo com maior salário, de R$ 3,5 mil, é para trabalhar consultor, em Vicente Pires. São 20 vagas totais, com ensino médio completo. Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir até uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h.