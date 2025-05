Montador entra em casa de prefeito e furta arma, joia e relógio, em Goiás

Um montador de móveis furtou uma arma de fogo, uma aliança de ouro, relógio e dinheiro dentro da casa do prefeito de Cocalzinho de Goiás (GO), Alessandro Otone, na tarde desta segunda-feira (19/5). O homem, que havia prestado um serviço na chácara do gestor dias antes, usou a desculpa que teria esquecido algumas ferramentas no quarto. O criminoso foi preso poucas horas depois pelas equipes do 17ª Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Segundo informações obtidas pelo Correio, o suspeito foi à chácara do prefeito, em Girassol, no distrito de Cocalzinho. No quintal, ele se deparou com a irmã da esposa do gestor. À ela, o homem disse que buscaria umas ferramentas esquecidas no quarto. Ele deu a volta, pulou a janela e seguiu ao local de esconderijo dos itens. O ponto foi notado por ele durante o serviço prestado dias antes.

Na saída da chácara, o criminoso deparou-se com um ex-colega de trabalho. O homem teria questionado o porquê ele estava saindo de dentro da casa do prefeito. Os dois entraram em luta corporal e o assaltante chegou a efetuar um disparo da arma para amedrontá-lo.

Prisão

A PMGO recebeu as informações sobre o possível paradeiro do suspeito, em uma área de mata de Águas Lindas. O homem foi detido em posse de todos os pertences e preso em flagrante.

O prefeito publicou uma nota de agradecimento ao trabalho dos policiais. “Venho a público expressar meu mais sincero agradecimento às forças de segurança pública, que atuaram de forma exemplar na tarde de hoje. Agradeço de forma especial a equipe da Polícia Militar, destacando a atuação ágil e eficiente dos valorosos policiais subtenente Lira e 3ª sargento Graciano, da equipe Charlie.”