Dois homens são presos por furtar carros no estacionamento do JK Shopping

Dois homens foram presos por realizar furtos no interior de veículos no estacionamento externo do JK Shopping, em Taguatinga.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os militares já monitoravam a ação dos suspeitos, que vinham atuando na região. Os dois homens foram abordados pelos policiais na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), na altura da entrada de Águas Claras, após os militares identificarem o automóvel que ocupavam, através de imagens e vídeos compartilhados por populares, que mostravam a placa do carro. Dentro do veículo foram encontrados diversos itens furtados, além de equipamentos usados para cometer os crimes.



Os dois detidos e todo o material recuperado foram encaminhados à 21ª Delegacia, onde o caso foi registrado.