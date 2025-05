DF amanhece gelado e previsão é de céu ensolarado com poucas nuvens

O dia amanheceu gelado nesta terça-feira (20/5) no Distrito Federal. A mínima registrada em Brasília foi de 12.8°C e os termômetros devem chegar à temperatura máxima de 27°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme esperado pelo período de seca, não há previsão de chuva para o DF.

Meteorologista do Inmet, Olivio Bahia explica que a umidade relativa do ar, na parte da manhã, é de 95%, mas durante a tarde pode variar de 30% a 35%. "Já está seco porque não tem chuva, e a umidade também começa a declinar no meio tarde. O que é comum daqui pra frente", diz.



Olivio ainda esclarece que, neste período, as noites e o início das manhãs são caracterizadas pela aparição do sol, porém, sem um grande aumento de temperatura. "As temperaturas vão subindo gradativamente, mas não sobem tanto. Já não chegam mais a 30°C, é muito raro". Além disso, o especialista afirma que, nesta estação do ano, as temperaturas tendem a ser mais amenas e que, dependendo da localidade, podem chegar a 24°C.

O especialista aponta que alguns cuidados com a saúde devem ser tomados pelos brasilienses devido à presença do sol e à pouca quantidade de nuvens no céu. Manter o corpo agasalhado, fazer o uso do protetor solar e se manter hidratado são algumas precauções que podem ser realizadas para se proteger do tempo frio e seco.