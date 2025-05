Vítima de feminicídio, Vanessa da Conceição é enterrada nesta terça (20/5)

Vítima de mais um caso brutal de feminicídio, Vanessa da Conceição Sousa, de 32 anos, foi enterrada na manhã desta terça-feira (20/05). Familiares e amigos, visivelmente abalados, se reuniram neste momento de profunda tristeza para se despedir de Vanessa, que era mãe de um bebê de 3 meses, no Cemitério de Taguatinga.

Símbolo de pureza em meio à tragédia, uma coroa de flores brancas decorava a capela onde o corpo foi velado. O caixão ficou exposto para que os conhecidos pudessem se despedir da vítima. Após uma breve oração, os presentes homenagearam Vanessa com uma salva de palmas.

Os familiares, envolvidos em lágrimas, acompanharam o momento em que o caixão com o corpo de Vanessa foi transportado até o túmulo. Reunidos em volta do sepulcro, familiares prestaram as últimas condolências e deram o último adeus a Vanessa.

O crime



Vanessa foi atacada na porta de casa, em Samambaia, pelo ex-companheiro Silvoneide Carvalho de Torres, de 32 anos, com uma faca, no último domingo (18/05). A vítima do décimo feminicídio do DF sofreu ferimentos no pescoço e no ombro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a equipe iniciou o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) ao chegar ao local. Logo depois, profissionais do SAMU se juntaram ao atendimento. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos.