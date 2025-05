Faça a pose e sorria! Os girassóis estão de volta aos campos da AgroBrasília

Com Nathália Queiroz

A cerca de 70km do centro da capital federal, no caminho para Unaí (MG), o mar amarelo emoldurado pelo céu azul anualmente encanta os visitantes da AgroBrasília. É uma tradição: a maior feira de exposição de produtos do agronegócio do Distrito Federal, que começou nessa terça-feira (20/5) no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, planta girassóis para aflorarem durante o evento. E, nesta época do ano, trabalhadores e visitantes fazem valer a ordem: posar para fotografias tendo o campo florido de fundo. Seja para selfies improvisadas seja para ensaios temáticos previamente programados, o cenário vira cartão-postal e parada obrigatória.

Cristiane Radke Monteiro, de 43 anos, trabalha com linhas financeiras para o agronegócio na Caixa Econômica Federal e esteve na feira para representar a instituição. Moradora de Águas Claras, ela conta que foi atraída pelos girassóis no caminho até o evento, às margens da BR-251, na região do Programa de Assentamento do Distrito Federal (PAD-DF). "Falei para tirarmos uma foto porque os girassóis traduzem essa sensação de sempre estarmos voltados para o sol, buscando coisas boas", observou ela, destacando a característica da planta de girar o caule em direção ao sol em sua fase de amadurecimento.

O girassol representa calor, entusiasmo e vitalidade. Para Cristiane, o dia ensolarado e o contato com a natureza trazem um respiro em meio à rotina de escritório. "É muito bom sair daquele ambiente fechado e vir para um lugar assim. A gente precisa parar e admirar, senão fica no automático", afirmou, encantada com o tapete de flores que se abre generosamente para contemplação e registros tão coloridos quanto memoráveis.

Psicóloga na equipe do CRAS Móvel, Simone Campos Maia, 45, mora na Asa Sul e estava a caminho de uma ação na AgroBrasília quando parou para apreciar os girassóis. "Impossível não parar aqui para ver essa beleza toda", disse. Embora já soubesse da plantação, a visita foi uma surpresa agradável no trajeto. "Eu trabalho na área rural, e uma colega avisou que os girassóis estavam abertos. Então, parei para tirar uma foto e fazer um registro desse encanto", explicou.

Para Cleo Soares do Nascimento, 38, o local carrega um valor afetivo especial. A monitora escolar, de Campos Lindos (GO), guarda com carinho a lembrança do aniversário de 15 anos da filha, registrado entre os girassóis. "Tiramos as fotos dela exatamente aqui", relembrou. "Foi um dia maravilhoso, só coisas boas. Estava sol, um tempo bem bacana, e as fotos ficaram lindas", contou.









Além do encanto

O gerente operacional da AgroBrasília, José Roberto Gonçalves, acompanhou de perto o cultivo dos girassóis que se tornaram tradição da feira desde sua primeira edição em 2008. "A ideia surgiu como uma forma de fazer um paisagismo diferente para a feira. A cada ano aumentamos um pedacinho, para deixar tudo mais bonito", explicou. Em 2025, a plantação ocupa cerca de 6,2 hectares e foi cuidadosamente planejada para estar florido durante o evento. Segundo José Roberto, a plantação tornou-se um atrativo por si só. "É uma atração à parte. Muita gente vem à feira só para fotografar os girassóis, e isso ajuda na divulgação", afirmou.

Além de encantar pela beleza, o girassol também se destaca pelo potencial produtivo. O engenheiro agrônomo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-DF) Célio Souza, explica que o óleo extraído da planta é um dos mais qualificados para o consumo humano. Além disso, também é aproveitado na alimentação animal, com alto valor proteico tanto para bovinos quanto para aves.

De acordo com o engenheiro, o Cerrado, apesar de apresentar bom desempenho para algumas variedades da cultura, ainda apresenta redução no cultivo. "Brasília poderia ser uma referência na produção, mas perde espaço para outras culturas, como a soja e o milho", observou. Segundo ele, atualmente, a área plantada é de apenas 100 mil hectares, um número considerado pequeno diante do potencial de 10 milhões de hectares disponíveis.

Diante das dificuldades para o cultivo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentou a semente BRS 422 na AgroBrasília como uma alternativa tecnológica para o sistema de produção do Cerrado. "Essa semente é uma variedade nacional, desenvolvida e produzida no Brasil, o que reduz custos para o produtor e garante maior estabilidade na produção", esclareceu Renato Amabile, pesquisador da instituição. Para ele, o girassol representa uma importante opção para agregar diversidade ao sistema agrícola. "É mais uma solução tecnológica para o produtor da região. E por ser selecionado dentro do ambiente brasileiro, ele responde melhor às condições locais e ajuda a reduzir os custos de produção", evidenciou.