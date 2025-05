Metrô DF funcionará até as 3h desta quinta-feira (22/5) devido à celebração

Audiência será realizada no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional, nesta sexta-feira de manhã, as 9h. - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

O Metrô-DF funcionará até as 3h desta quinta-feira (22/5), em função das comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural, na Praça dos Três Poderes.

Na quarta-feira (21/5), todas as estações irão funcionar até as 23h30 para embarque e desembarque e, a partir desse horário até as 3h de quinta-feira (22/5), haverá embarque apenas na Estação Central. As demais estações estarão abertas, no período, apenas para desembarque.

Na Praça dos Três Poderes, a celebração terá início a partir do meio-dia, com shows de bandas locais. A partir das 18h, começam as atrações principais, com shows de Maria Gadú, Ana Castela, Diogo Nogueira, Bell Marques e Frejat.

O evento é gratuito. Uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Instituto Integra Mais Um.

Durante a manhã, a partir das 9h, também são previstas atividades, como oficinas, rodas de bate-papo e ações de mediação artística.