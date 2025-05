Cães farejadores da PM encontram R$ 150 mil em drogas na mala de passageiro

Uma ação da Polícia Militar com cães farejadores da corporação interceptou a entrada de R$ 150 mil em drogas no DF. Os entorpecentes foram encontrados em uma mala de viagem, na Rodoviária Interestadual de Brasília. Um homem de 28 anos foi preso.

Durante o patrulhamento, os cães indicaram a presença de material suspeito, o que levou à abordagem e à revista do homem. O passageiro levava 85 comprimidos de ecstasy, 635 porções de cocaína fracionadas para venda, 825 gramas de cocaína do tipo escama de peixe, 533 gramas de crack, 48 gramas de haxixe e 9 gramas de maconha.

De acordo com a PM, as substâncias estavam distribuídas e prontas para a comercialização, indicando o envolvimento direto do abordado com o tráfico de drogas. O autor foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).