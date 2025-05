Sorteio do Nota Legal é nesta quarta-feira! Veja como saber se foi sorteado

O primeiro sorteiro do Programa Nota Legal de 2025, do Governo do Distrito Federal será realizado nesta quarta-feira (21/5), a partir das 15h, e irá sortear, no total, R$ 3,5 milhões.

Serão dois prêmios de R$ 200 mil; três de R$ 100 mil; quatro de R$ 50 mil; dez de R$ 10 mil; 30 de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, 500 de R$ 200 e 12 mil de R$ 100, além do prêmio inédito de R$ 1 milhão. Todos pagos integralmente, já com os impostos descontados. O prazo para cadastro nesta edição foi finalizado no dia 12 de março. Anualmente são feitos dois sorteios, um em cada semestre do ano.

Como saber se foi sorteado

Para participar, o cidadão precisa se cadastrar no programa pelo Portal Nota Legal e não possuir débito em cobrança com a Secretaria de Economia (Seec). O sorteio funciona da seguinte forma: após o cadastro, toda compra que for feita com CPF da pessoa cadastrada gerado na nota fiscal é um bilhete para concorrer ao prêmio. Caso o indivíduo seja sorteado, é enviado um e-mail com a notícia. Também é possível consultar a sorte na área restrita do portal da Nota Legal.

Como se cadastrar no Nota legal

1. Acesse o site do Nota Legal do seu município e clique na aba “Cadastre-se”;

2. Preencha seus dados, como nome, CPF, email e data de nascimento;

3. Informe corretamente a imagem de segurança e pressione “Confirmar”;

4. Caso o cadastro seja feito com sucesso, o cadastrado receberá um e-mail de confirmação