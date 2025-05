Golpista usava lojas virtuais falsas e marcas famosas em fraudes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (área central), deflagrou, na manhã da quarta-feira (21/5), a operação Zaya e cumpriu mandados de busca e apreensão contra o suspeito de integrar um sofisticado esquema de fraudes eletrônicas. A ação foi realizada na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, com apoio da delegacia da comarca local.

A investigação, conduzida integralmente pela 5ª DP da PCDF, começou há seis meses. Nesse período, os policiais identificaram diversas práticas fraudulentas associadas à criação de lojas virtuais falsas com uso de identidade visual de marcas legítimas, emissão de notas fiscais com chaves de acesso inexistentes e constante mudança de perfis em redes sociais para burlar o rastreamento policial. O investigado, de 30 anos, também teria registrado empresas com situação cadastral já encerrada, indício de possível ocultação patrimonial.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Jaraguá do Sul. Durante as diligências, foram apreendidos diversos celulares e computadores, que serão submetidos à análise técnica especializada. O alvo da operação responderá pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro, totalizando uma pena combinada que pode chegar a 21 anos de reclusão.