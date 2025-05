Mega-Sena: quatro apostas simples do DF levam R$ 68 mil; uma é de Ceilândia

Quatro apostas simples feitas do Distrito Federal acertaram cinco dezenas no concurso 2865 da Mega-Sena. Os sortudos vão levar para casa um prêmio de R$ 68.396,43. Ao todo, 94 apostas bateram na trave e tiveram cinco acertos. O sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira (20/5) e os números sorteados foram 02-25-30-39-47-51.



Duas das apostas que bateram na trave no Distrito Federal foram feitas através da internet, enquanto as outras foram feitas em lotéricas: uma no aeroporto e a outra em Ceilândia.

Duas apostas vão dividir o grande prêmio de mais de R$ 103 milhões da Mega-Sena. Um dos jogos é um bolão com sete cotas feito em uma casa lotérica de Goiânia. O outro vencedor foi em Caraguatatuba, município no litoral paulista.

Como jogar?



A Mega-Sena paga o prêmio principal para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar premiações ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). Leia também: Loterias fizeram 35 milionários no DF apenas em 2025 "A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país", diz a Caixa. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (22/5), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.