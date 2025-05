Dia Mundial da Diversidade é celebrado nesta quarta com shows e palestras

Uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), em parceria com o Supremo Tribunal Federal e o Instituto Integra Mais Um, promove a celebração do Dia Mundial da Diversidade. Com a entrada gratuita e aberto ao público, o evento, realizado nesta quarta-feira (21/05) na Praça dos Três Poderes, reúne artistas de diversos estilos e tradições.

Com Maria Gadú, Ana Castela, Diogo Nogueira, Bell Marques e Frejat, a programação promete agitar o público brasiliense. Os organizadores explicam que as apresentações foram pensadas para celebrar a data promovendo diálogo intercultural e defesa da democracia como fator de fortalecimento e reconhecimento da diversidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O titular da Secec-DF, Claudio Abrantes afirma: "Nosso objetivo é democratizar a arte e a cultura, incentivar o intercâmbio cultural e a formação de públicos, além de impulsionar a cadeia produtiva da cultura em diversos níveis. A programação inclui um conjunto de atividades formativas que reforçam a diversidade cultural, o desenvolvimento e a economia criativa".

Além dos shows, a programação também inclui oficinas, rodas de bate-papo e ações de mediação artística, oferecendo espaço para debates sobre diversidade cultural e economia criativa. Para garantir conforto e segurança ao público, o acesso será regulado por meio de ingressos obtidos pela plataforma Sympla (limitados a um por CPF).

A revista de entrada será realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal e por uma equipe de segurança privada. Haverá praça de alimentação interna e pontos de venda autorizados nas imediações, além de área reservada para pessoas com deficiência (PcDs).

Confira a programação:

Salão de Exposição Cultural

9h - Abertura dos espaços de exposição de artesanato, gastronomia e demais estruturas

10h30 - Palestra de Lucas Grooveonline com o tema “Diversidade cultural na internet”

14h - Palestra de Eclen Souza, com o tema “Importância da diversidade cultural para a economia criativa”

15h30 - Bate-papo com Anderson Quack, Humberto Lúcio e convidados. Tema: “Diversidade cultural e a defesa da democracia, povos tradicionais e o Cerrado”

16h30 - Palestra de Preto Zezé, com o tema “Cultura e a Economia Criativa”

Salão da Diversidade

12h - Samba News

13h - Catira e moda de viola / Clube do Violeiro Caipira

14h - Boi de Seu Teodoro

15h - Banda Lúpulo

16h - Banda Quatro Estações

Palco

18h - Maria Gadú

19h10 - Ana Castela

20h50 - Diogo Nogueira

22h30 - Bell Marques

00h20 - Frejat