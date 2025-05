Execução de funcionário de farmácia foi premeditada; saiba quem é o autor

A Polícia Civil do DF (PCDF) divulgou a foto do homem suspeito de assassinar Wesley Gomes dos Santos, 44 anos, a tiros. A vítima, que trabalhava em uma farmácia, foi surpreendida pelo ataque enquanto estava com o irmão e conhecidos em um bar, na QN 15 do Riacho Fundo 2.

O crime ocorreu em 11 de maio. Nesta quarta-feira (21/5), investigadores da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) solicitaram apoio da população na busca do paradeiro do homem identificado como Michel Gomes Costa. De acordo com o delegado Pedro Sardá, durante o ataque, Michel atingiu uma mulher de raspão no bar, por isso, também vai responder, além do homicídio, por tentativa de homicídio.

“O autor, antes do crime, esteve no local e conversou com a vítima por aproximadamente uma hora. Ele retornou momentos depois, armado, com um capacete na cabeça e efetuou os disparos. Isso demonstra que o crime foi premeditado”, detalhou o delegado.

A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações de Michel, ligue para o número 197. O sigilo é garantido.