Brasil leva paredes feitas de Cannabis à Bienal de Arquitetura em Veneza

Na Bienal de Arquitetura, em Veneza, uma equipe brasileira está expondo painéis feitos de cânhamo, material derivado da Cannabis sativa, a mesma da qual vem a maconha.

A estrutura, que busca chamar a atenção para o potencial econômico e medicinal do cânhamo, foi levada pelo Instituto Humanitas360, presidido por Patrícia Villela Marino, coordenadora do Grupo de Trabalho de Fomento à Economia do Cânhamo no Brasil, do Conselhão da Presidência da República.

A instalação tem a assinatura do arquiteto Pedro Mendes da Rocha e dialoga com o tema do evento, que é "Intelligens", sobre soluções inteligentes em meio à crise climática global, ao apresentar uma construção feita a partir de um material sustentável. Além disso, os painéis abrigam uma tela, na qual é exposto um vídeo que dialoga com o passado italiano. As filmagens mostram aos visitantes da bienal que a estrutura onde acontece o evento, o Edifício da Corderie, é o local onde eram tecidas em cânhamo, as grandes cordas dos navios mercantes de Veneza, quando o prédio anterior, feito em 1303, ocupava o mesmo espaço.

Na estrutura é exposta, também, uma corda feita de cânhamo (foto: Redes Sociais)

A 19° Exposição Internacional de Arquitetura de La Bienalle de Venezia fica aberta até o dia 13 de novembro.