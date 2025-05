Novos beneficiários devem abrir conta bancária para receber DF Social

O programa DF Social selecionou 2.076 novas famílias para ter acesso ao auxílio de R$ 150 por mês. Para garantir o recebimento do próximo pagamento, é necessário que o cidadão tenha a conta social no Banco de Brasília (BRB) — não se trata de uma conta bancária comum — aberta até as 18h da próxima terça-feira (27/5).

Aqueles que não fizerem o procedimento no prazo estabelecido terão que aguardar nova rodada de contemplação. A abertura da conta social deve ser feita pelo aplicativo BRB Mobile.

O DF Social é o programa de transferência de renda do Governo do Distrito Federal (GDF) que concede R$ 150 mensais destinado às famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal. Têm direito ao benefício os grupos com renda per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único, entre outros critérios. A contemplação é feita por meio de seleção automática, cruzando critérios do programa com os cadastros únicos.

Como fazer?

O interessado deve fazer a consulta no site GDF Social e confirmar se está entre os beneficiários. No portal, em Consulta DF Social, é necessário informar o CPF e a data de nascimento do responsável familiar, conforme declarado no Cadastro Único. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista de contemplados.

*Com informações da Sedes

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti