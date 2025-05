DF registra a temperatura mais baixa do ano; friaca vai continuar

Com a chegada do período seco, os brasilienses começam a sentir o típico frio do outono-inverno. Hoje (21/5) os termômetros registraram a temperatura mais baixa de ano na estação ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina. O fenômeno, segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, ainda não é trazido por uma frente fria específica, mas é resultado de uma combinação de fatores climáticos que se instalam entre maio e agosto na região central do país.

Nesse período, uma massa de ar seco com baixo conteúdo de vapor d'água, se estabelece sobre o Centro-Oeste, reduzindo a nebulosidade e as chuvas. “O ar seco resfria mais rápido, por isso, naturalmente, as temperaturas caem nessa época do ano”, explica Olívio. Eventualmente, frentes frias podem avançar do Sul para o interior do Continente, trazendo quedas mais bruscas nos termômetros. “Ainda não é o caso no momento, mas, quando essas frentes atuam sobre o DF, as mínimas podem chegar a 6°C ou 8°C, com máximas ao redor de 20°C”, completa.

O frio deve persistir até o fim de agosto, com os meses de junho e julho sendo, historicamente, os mais gelados do ano na capital federal. A sensação térmica, que muitos confundem com a temperatura registrada, também costuma variar. Ela depende de fatores como velocidade do vento, umidade do ar e até características fisiológicas das pessoas. “Hoje tivemos a menor temperatura do ano, 12,6°C às 4h da madrugada, com sensação térmica de 13,9°C. Já às 7h, com 15,9°C, a sensação era de 13,7°C”, exemplifica Olívio. Em outros dias, a sensação chegou a ficar abaixo dos 10°C, mesmo sem que os termômetros registrassem essas marcas.

Com a proximidade do inverno, o DF deve enfrentar madrugadas cada vez mais frias. A orientação é se preparar para as quedas de temperatura e manter cuidados com a saúde, principalmente por conta do tempo seco.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado