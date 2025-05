Saiba como pedir para instalar placas de endereçamento nas quadras do DF

Desde julho do ano passado, até esta semana, foram instaladas e recuperadas mais de 33,5 mil placas de sinalização no DF - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

O Governo do Distrito Federal (GDF) segue trabalhando na sinalização das ruas e avenidas de todas as 35 regiões administrativas. A ação é coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), por meio de equipe própria e de contrato com a empresa Sinales, responsável pelo mapeamento, fabricação e fixação das placas. Desde julho do ano passado, quando o contrato foi iniciado, até esta semana, foram instaladas e recuperadas mais de 33,5 mil placas.

O serviço de instalação de placas de endereçamento pode ser solicitado pela população via Ouvidoria, no site do Participa DF, nas administrações regionais e diretamente com o DER-DF. É possível ainda requerer outros serviços, como poda de árvores, recapeamento, recolhimento de inservíveis e também registrar elogios, reclamações e questionamentos.

Do total de 33,5 mil sinalizações instaladas, 18 mil foram garantidas no ano passado, até dezembro, pela empresa contratada, e mais 1.500 pela equipe própria do DER-DF. Já neste ano, o número de novas sinalizações chega a 14 mil, instaladas pelas duas frentes de atuação. O investimento no contrato é de cerca de R$ 32,3 milhões, com geração estimada de 140 empregos diretos e indiretos.

Todas as regiões administrativas já foram contempladas com as novas sinalizações. O serviço foi concluído no Guará, Gama, Santa Maria, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Água Quente, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Paranoá, São Sebastião, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, entre outras cidades. O esforço segue em andamento na Fercal e no Itapoã, e foi iniciado nesta semana em Taguatinga e em Ceilândia.

*Com informações da Agência Brasília