Bombeiros treinam cães de apoio para crianças autistas e sem visão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está selecionando famílias do Distrito Federal para participar, de forma voluntária, do Projeto Cães nas Escolas de Gestão Compartilhada, atuando como famílias socializadoras. O projeto tem como objetivo o treinamento de cães de assistência das raças Labrador, Golden Retriever e Pastor Alemão.

Os cães serão treinados para acompanhar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo suporte terapêutico e social, ou se tornarem cães-guia para pessoas com deficiência visual, promovendo inclusão e autonomia. O projeto também visa a profissionalização de alunos das Escolas Cívico-Militares no adestramento de cães.

As famílias passarão cerca de oito meses com os animais e serão responsáveis por cuidados diários como, alimentação, segurança, passeios, rotina. Segundo o CBMDF esse momento é de grande importância para o desenvolvimento dos animais, pois é nesse período que o cão é exposto a uma variedade de situações e estímulos diferentes.

Durante todo esse processo, a família recebe apoio e orientação da equipe de treinamento do CBMDF e, ao final do período, o cão retorna ao centro de treinamento para a continuidade de sua formação. Para participar, basta preencher o formulário disponível no site do CBMDF e aguardar o contato da equipe responsável.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular