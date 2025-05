Agências do Trabalhador do DF oferecem 393 vagas de emprego nesta sexta-feira (23/5)

Nesta sexta-feira (23/5), quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho no Distrito Federal pode contar com 393 vagas de emprego disponíveis nas agências do trabalhador. As chances abrangem diversos níveis de escolaridade e experiência, com salários que chegam a R$ 5 mil. Dentre as vagas, 15 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD).

Há oportunidades para todos os perfis. Para quem não possui escolaridade ou experiência comprovada, há cargos como auxiliar de costura, auxiliar de produção na confecção de roupas e costureira, com salários que chegam a R$ 1.500, além de benefícios.

Já as vagas que exigem experiência incluem posições mais especializadas, como gerente de produção de tecnologia da informação e gerente de supermercado — ambas no Riacho Fundo II —, com remuneração de até R$ 5 mil.

Como se candidatar

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que não haja uma vaga de interesse no momento, o cadastro permanece ativo no sistema e pode ser utilizado para futuras seleções, com base no cruzamento de perfil dos candidatos com as demandas das empresas. As oportunidades também podem ser consultadas no site Emprega Brasil e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Empresas que desejam divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências do trabalhador têm diversas formas de contato: presencialmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, por meio do e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).