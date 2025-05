Homem é preso por incêndio e descumprimento de medida protetiva

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (22/5), acusado de incêndio criminoso e descumprimento de medidas protetivas, além de ter um mandado de prisão em aberto pelos mesmos crimes, somados a violação de domicílio e ameaça. Veja:

A vítima, uma mulher, sofria violência doméstica e familiar desde 2022. Segundo a investigação, a "espiral de violência" se agravou consideravelmente no último mês, com o agressor reiteradamente ignorando as medidas protetivas. O ápice dessa escalada ocorreu na madrugada de hoje, quando o barraco onde o casal residia foi completamente destruído por um incêndio.

Ao tomarem conhecimento dos fatos, os policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) iniciaram as buscas pelo agressor. As buscas começaram na quarta-feira (21) e culminaram com a prisão do homem nesta quinta-feira (22), pondo fim a uma série de atos de violência que aterrorizavam a vítima. Ele segue à disposição da Justiça.