Sesc-DF leva serviços gratuitos para comunidade de Planaltina

A população de Planaltina receberá, entre os dias 26 e 29 de maio, uma série de serviços gratuitos nas áreas da saúde, cultura e cidadania disponibilizados pelo projeto “Aqui tem +Sesc” do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF). Todos os atendimentos acontecerão das 09 às 16h, na Estância Mestre D'Armas, ao lado da Construcom na BR 020.

Todas as oficinas são gratuitas, e os participantes terão a oportunidade de vivenciar novas experiências artísticas e expressivas em um espaço acolhedor e inclusivo.

Atendimentos de saúde

Na área da saúde, as unidades móveis do Sesc-DF vão disponibilizar atendimentos gratuitos, são eles: mamografias, exames citopatológicos (Papanicolau), consultas médicas, consultas oftalmológicas, consultas de enfermagem, inserção de DIU e consultas odontológicas.

Cultura

A biblioteca móvel do Sesc-DF, a BiblioSesc, também estará presente na ação, oferecendo acesso ao seu acervo de livros e atividades como contação de histórias, incentivando a leitura e o contato com a literatura.

Oficinas culturais e urbanas

Outro destaque da programação será a Carreta Palco, onde acontecerão oficinas criativas e culturais todos os dias, das 13h30 às 17h, com atividades voltadas especialmente para o público jovem a partir de 12 anos. As oficinas oferecidas serão, dança, Discotecagem (DJ), grafite, rima e improviso.

Serviço:

“Aqui tem + Sesc” Atendimentos gratuitos.

Data: 26 a 29/05.

Horário: 9h às 16h.

Local: Estância Mestre D'Armas - ao lado da Construcom - BR 020 – Futura Unidade do Sesc em Planaltina.