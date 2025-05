Confusão em escola de Taguatinga termina com briga entre aluno e professor

Uma discussão entre aluno e professor terminou em briga, na última quinta-feira (22/5), no Centro de Ensino Médio Asa Branca (Cemab). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a confusão teve início dentro da sala de aula e se estendeu para os arredores da unidade de ensino.

Nas imagens, publicadas pela Fuxicoubsb, é possível ver o aluno e o professor discutindo na porta da sala de aula. Em certo momento, o docente diz: “Se você quiser, me encontra lá fora. Aqui, eu sou professor, não sou colega ou algum conhecido seu”, afirmou.

Em seguida, o vídeo corta para o momento em que, já fora das dependências do Cemab, o estudante parte para cima do professor, com socos e chutes. As imagens mostram outros adolescentes incentivando e também agredindo o docente, que tenta se defender. No final, o aluno acusa o professor de ter dado dois socos, ainda dentro da escola.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) respondeu, por meio de nota, que militares do Batalhão Escolar estiveram no local, mas não por motivo de briga. “Segundo o chamado, alunos estavam arremessando pedras no telhado da escola. Os policiais permaneceram no local e não houve mais incidentes. Se houve uma briga nos arredores da escola, a PMDF não foi acionada”, afirmou a corporação.

Também em nota, a Secretaria de Educação (SEEDF), por meio da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, informou que o estudante do Cemab agrediu um professor fora das dependências da escola, após um episódio de “desrespeito ao docente” em sala de aula.

De acordo com a pasta, o professor havia solicitado a saída do aluno após um episódio de indisciplina. “Ao deixar a escola, o docente foi abordado e agredido pelo estudante. A direção prestou apoio imediato, levando o professor à delegacia para registro de ocorrência e exame de corpo de delito”, ressaltou a nota.

Ainda segundo a SEEDF, a família do aluno foi chamada à escola nesta sexta-feira (23/5) e medidas administrativas estão em andamento, incluindo a possibilidade de transferência do estudante. “A Secretaria reitera que atos de violência não serão tolerados e reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar”, pontuou o texto enviado pela pasta.



O início da confusão foi filmado por outros alunos dentro da escola, mesmo com a proibição do uso de aparelhos celulares. Sobre essa questão, a SEEDF disse que a equipe gestora do Cemab informou que o uso de celulares em sala de aula não é permitido na escola. "A gravação que circula nas redes sociais foi feita de forma não autorizada e será analisada para que sejam tomadas medidas cabíveis", garantiu a Secretaria.