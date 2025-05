Moradora do DF vence programa de confeitaria do GNT; veja a receita

Hellen Andrade, ao lado do irmão Cícero, que atuou como ajudante dela no programa - (crédito: Divulgação/Adalberto de Melo "Pygmeu/@pygmeufotos)

A confeiteira Hellen Andrade, moradora do Cruzeiro Novo, venceu a 11ª temporada do Que Seja Doce, programa de confeitaria exibido pelo canal GNT. Ela apresentou a receita de bolo de rolo de matcha.

Ao Correio, Hellen contou que vencer a temporada foi um dos momentos mais emocionantes da vida dela. "Naquele instante, passou um filme na minha cabeça — todas as vezes em que duvidei, em que me questionei se estava no caminho certo. Foi mais do que um troféu: foi a confirmação de que a minha dedicação, o amor pelo que faço e a busca constante por entregar algo verdadeiro e especial tinham chegado onde deveriam. Senti uma alegria profunda, uma gratidão imensa. Era como se o meu coração dissesse: 'Você conseguiu'", afirmou.



Hellen é natural de Sabará (MG) e mora no Distrito Federal há quatro anos. Ela trabalha há mais de seis anos no ramo da confeitaria artesanal, unindo técnicas clássicas a um olhar especial para a brasilidade e valorização de sabores regionais.

Com o bolo de rolo de matcha, Hellen quis homenagear a doçaria brasileira. O matcha era o ingrediente obrigatório da temporada em que a confeiteira foi a vencedora. "Escolhi ingredientes e técnicas que remetem às sobremesas mais marcantes da nossa cultura, e que falam por si só. Foi uma celebração da riqueza que temos e da beleza que existe na nossa doçura compartilhada", relata.

A jornada como confeiteira começou de forma despretensiosa, fazendo bolos para a família e amigos mais próximos. Segundo Hellen, as encomendas começaram a chegar sem ela perceber. "Foi ali que descobri o quanto o doce podia ir além do sabor, podia emocionar, marcar um momento, acolher", cita.

"Com o tempo, a confeitaria deixou de ser só um hobby e virou uma paixão transformadora. Mais tarde, já em Brasília, dei um nome a esse sonho: Adoce. E desde então sigo, com o mesmo brilho no olhar de quando fiz meu primeiro bolo, só que agora com mais consciência, mais técnica e o mesmo amor de sempre. Foi em Brasília que me formei em confeitaria pelo Senac e tenho a oportunidade de cursar gastronomia, me formando no final do ano", destaca Hellen.

Veja a receita do bolo de matcha

Ingredientes para a massa: 300 gramas de farinha de trigo; 300 gramas de açúcar; 300 gramas de manteiga sem sal; 360 gramas de ovo; 20 a 30 grama de matcha; raspas de limão-siciliano e manteiga ou margarina para untar

Ingredientes da goiabada: 300 gramas de goiabada em tablete, 50 mililitros de água

Ingredientes de finalização: 200 gramas de açúcar cristal e 50 gramas de goiabada em barra.

Para preparar a goiabada, corte a goiabada em cubos, coloque em uma panela com a água e levar ao fogo médio, mexendo sempre até derreter por completo. Depois, passe a mistura em uma peneira para não ter nenhum resquício de grumos e reserve.

Para preparar a massa, peneire a farinha de trigo com o matcha e reserve. Coloque na batedeira a manteiga em ponto de pomada, açúcar e as raspas do limão; bata com o batedor raquete até formar um creme claro e fofo.

Em seguida, acrescente os ovos, um a um. Após todos os ingredientes estarem homogeneizados, misture a farinha com o matcha aos poucos, mexendo com uma espátula de silicone.

Depois, separe as massas nas assadeiras previamente untadas e com papel manteiga. Cada assadeira vai ter aproximadamente 200 gramas de massa. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 4 minutos.

Dica: Formas de 20 por 30 centímetros ou 25 por 30 centímetros são ideais para bolo de rolo pequeno, com altura média de 1 centímetro para facilitar o espalhamento da massa.

Assim que as massas forem saindo do forno, com o auxílio de uma espátula, solte as laterais do bolo e passe sobre eles uma fina camada de goiabada cremosa e comece a enrolar os bolos.

Deixe o bolo de rolo descansando na geladeira por aproximadamente 1 hora antes de finalizar.

Por fim, envolva o bolo de rolo no açúcar cristal, corte finas fatias de goiabada em barra e, com o auxílio de um cortador de biscoitos, faça corações de goiabada e coloque sobre o bolo de rolo.



