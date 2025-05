Plano Piloto, Sudoeste e Setor Policial Sul receberão 450 novas lixeiras

Brasília vai receber 450 novas lixeiras nos próximos meses. As chamadas papeleiras serão instaladas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), principalmente, nas W3 Norte e Sul, nos Eixinhos Norte e Sul, nas L2 Norte e Sul, na Ciclovia do Sudoeste, no Setor Policial Sul e no final da Asa Norte. Desse total, cerca de 200 lixeiras metálicas e de plástico serão fixadas em paradas de ônibus.

Desde abril de 2025, já foram instaladas 445 papeleiras nas Asas Norte e Sul. Ao todo, serão 895 lixeiras novas.

Além das Asas Sul e Norte, os equipamentos já podem ser encontrados próximos a locais turísticos como Memorial JK, Memorial dos Povos Indígenas, Praça do Cruzeiro, Eixo Monumental, Museu da República, Catedral, Biblioteca Nacional e Torre de TV Digital. A ação reforça o compromisso do SLU em manter a cidade limpa e incentivar hábitos sustentáveis entre os cidadãos.

*Com informações do SLU

