Detran e PMDF realizarão alterações no trânsito devido a eventos

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizam modificações no trânsito devido a XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que inicia hoje (19/05) e se prolonga até amanhã (21/05). O evento acontece no Centro Internacional de Convenções Brasil (CICB), no Setor de Clubes Esportivos Sul, das 8h às 18h.

Os agentes de trânsito do Detran-DF vão montar um Ponto de Controle de Trânsito (PCTran), das 7h às 19h, na rotatória de acesso ao Sindicato dos Policiais Federais, a fim de organizar os fluxos de veículos e pedestres e garantir mais segurança aos participantes.

Para isso, os agentes sinalizaram com cones os dois lados da via que passam em frente ao local do evento, desde as 23h59 de domingo (18/05), evitando estacionamento irregular. Além disso, será implantado sentido único no trecho que vai da rotatória de acesso ao Trecho 2/3 até a rotatória próxima ao Sindicato dos Policiais Federais. Uma equipe ficará posicionada no final da via para auxiliar as manobras dos ônibus e coibir estacionamento ao longo do meio-fio.

Para o evento que comemora o Dia Mundial da Diversidade, na próxima quarta-feira (21/05), o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal também irá realizar alterações no trânsito. A via N1 será fechada às 14h e a via S1 na altura da avenida das Bandeiras será fechada as 15h. Contudo, a Avenida das Bandeiras e a Avenida José Sarney estarão com fluxo normal.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado