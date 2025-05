Ação de acolhimento realoca pessoas em situação de rua neste sábado (24/5)

O Governo do Distrito Federal (GDF) reúne secretarias e órgãos públicos, neste sábado (24/5), às 9h, para uma ação conjunta de acolhimento e assistência social, voltada a pessoas em situação de rua instaladas em seis pontos do Plano Piloto.

A DF Legal desmontará estruturas improvisadas e transportará os pertences pessoais da população aos locais regulares indicados pelos próprios ocupantes ou ao depósito da pasta, caso não seja estabelecido um destino, podendo ser recuperadas em até 60 dias. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas ao atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

Durante a semana, equipes das secretarias visitaram os pontos da operação para mapear os ocupantes e identificar demandas. Além da Sedes-DF, fazem parte da ação as secretarias de Saúde (SES-DF); de Educação (SEEDF); de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF); de Segurança Pública (SSP-DF); de Justiça e Cidadania (Sejus-DF); e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal). Também participam o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), o Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e as polícias Civil e Militar.

Confira os pontos da operação:

Via N2 – em frente à 5ª Delegacia de Polícia

Via N2 – no balão próximo à 5ª DP

Setor Hoteleiro Norte – Quadra 2

Setor Hoteleiro Norte – Quadra 3

Estacionamento do Ministério da Defesa

SQN 216 – área verde interna da quadra



De acordo com o GDF, a ação visa garantir dignidade, segurança e acesso a direitos fundamentais para essa população, ao mesmo tempo em que busca organizar os espaços públicos da capital.

*Com informações da Agência Brasília

