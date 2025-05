Park Shopping fica sem energia elétrica após problema no circuito

O Park Shopping ficou sem energia elétrica, neste sábado (24/5), e diversos consumidores acabaram no escuro. O apagão teve início por volta das 17h e até 18h45 a luz ainda não havia voltado.

Confira como ficou o shopping:

Pelas redes sociais, consumidores que tiraram o sábado para fazer compras no shopping ou aproveitar o cinema reclamaram da falta de luz. "Quando venho no Park Shopping acaba até a energia", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. “A energia do Park Shopping acabando no início de Premonição 6”, escreveu outro usuário, que foi ao cinema assistir o filme de terror.

Consumidores informaram ao Correio que enfrentaram dificuldades para deixar o estacionamento do shopping devido ao problema de energia elétrica. "No dia que resolvo criar coragem pra comprar o tênis, acaba a luz no Park Shopping e agora estou presa", reclamou uma usuária.

Em nota enviada ao Correio, o Park Shopping informou que passa por um problema de circuito. “Informamos que tivemos uma falha pontual no circuito que alimenta essa região. Nossas equipes trabalham para normalizar a situação com a maior brevidade possível”, diz a assessoria de imprensa.