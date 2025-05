Duplicação da DF-140 é inaugurada neste sábado (24/5)

A duplicação da DF-140, no trecho que liga a DF-001 à divisa com Goiás, perto de São Sebastião e do Jardim Botânico, foi inaugurada neste sábado (25/5). A obra, que teve investimento superior a R$ 20 milhões, promete melhorar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento da região, beneficiando milhares de motoristas que circulam diariamente pela rodovia. A entrega foi feita pelo governador Ibaneis Rocha. Também participaram da cerimônia a vice-governadora Celina Leão; o ex-ministro das Comunicações, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-deputado federal, Pimenta da Veiga; secretários de governo e deputados distritais, entre outras autoridades.

Em seu discurso, o governador reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento regional e a melhoria da infraestrutura para atender ao crescimento populacional. Ele agradeceu aos servidores e órgãos envolvidos na realização da obra e destacou a importância estratégica da DF-140. “Essa região aqui é a que mais vai se desenvolver no Distrito Federal. Estamos garantindo o abastecimento de água para os próximos 50 anos e esperamos um crescimento de mais de 500 mil pessoas no Tororó e no Jardim Botânico”, afirmou.

“Estamos fazendo um planejamento junto com o governador das 50 maiores obras, com projetos executivos prontos por determinação dele”, afirmou Celina Leão.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro ressaltou o empenho conjunto das equibes. “Hoje é dia de entrega e de agradecimento a todos os profissionais que trabalharam nessa obra, fazendo com que a obra fosse concluída no menor tempo possível e com a melhor qualidade”, declarou.

O ex-ministro Pimenta da Veiga ressaltou a importância da duplicação da DF-140 para o desenvolvimento econômico e social da região. “Todos os sinais indicam esse crescimento: novas edificações, mais empresas se instalando e, consequentemente, aumento na arrecadação de impostos para financiar obras como esta”, afirmou.