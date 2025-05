Família procura jovem desaparecido no Guará

Um jovem, de 21 anos, desapareceu no último sábado (24/5) no Guará. Rafael Motta Paes Medeiros foi visto pela última vez na tarde de sábado próximo à QI 5, no Guará. Ele estava vestindo short e camiseta pretos e tinha saído sozinho de casa, onde mora com o pai e o irmão. Ele saiu a pé por volta de 15h. Até o fechamento desta matéria, o rapaz estava desaparecido há mais de 30 horas. Os familiares registraram boletim de ocorrência e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também está em busca do paradeiro de Rafael.

A família pede ajuda para quem tiver qualquer pista que ajude a encontrar o jovem. Qualquer informação será útil. Basta entrar em contato com Renata Dlugolenski pelo número (61)99213-9939 ou com Paulo Medeiros no telefone (61)99291-7722.