Vídeo: Moradores do Guará encontram porcos soltos nas calçadas

Moradores do Guará têm se deparado com porcos nas ruas, principalmente na QE 40, 42 e 44 do Guará 2. Os animais estariam soltos e parecem não ter dono. Foram vistos, inclusive, filhotes se alimentando de lixo deixado nas calçada.

Em um vídeo gravado por um morador do bairro, ele e um amigo, ao voltar para casa de madrugada, encontraram um porco adulto, vagando sozinho. "Eu estava levando um amigo pra casa por volta das 4h da manhã e enquanto subíamos a rua do Chalé da Trairá, vimos o porco. Ele estava descendo para a QE 46. Achei estranho, mas Guará é assim", disse o caixa de drogaria Hugo Lima, de 21 anos . "Eu acredito que ele tenha vindo de um matagal atrás de um posto de gasolina próximo, onde há uma invasão", completou.

Veja o vídeo do momento em que os jovens encontram o porco:

Em outro vídeo, cedido ao Correio, vários filhotes são vistos juntos, em frente a uma calçada.

Já em outra situação, um porco adulto é avistado comendo lixo na QE 42, em meio a diversos sacos deixados ao lado de uma lixeira.

A Redação entrou em contato com a Administração do Guará, que informou já ter acionado a Secretaria de Agricultura (Seagri) para que o órgão recolha os animais.

"A Administração do Guará informa que tomou conhecimento do caso nesta terça-feira (20/5) e já acionou o órgão responsável pelo recolhimento de animais de grande porte das vias públicas do DF, que é a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri). A Administração do Guará também reforça o pedido de conscientização da população para o descarte correto de lixo. Afinal, uma cidade limpa depende de todos", escreveu a secretaria em nota.