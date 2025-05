Mulher mata companheiro a facadas no Gama neste domingo (25/5)

Uma mulher matou o companheiro com golpes de faca na noite deste domingo (25/5) na na quadra 12 do Setor Oeste do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu a autora em flagrante por volta de 21h20. Durante a abordagem, ela relatou que o crime teria sido motivado por desavenças relacionadas a traições e ameaças.

Segundo a polícia, a autora possui extensa ficha criminal, com registros de passagens anteriores por diversos crimes. A mulher foi conduzida à 20ª Delegacia de Polícia para as providências legais. A perícia da Polícia Civil assumiu o local para a apuração dos fatos.