Brasília atinge menor temperatura do ano nesta terça-feira (27/5)

A capital do país amanheceu gelada. A menor temperatura do ano até o momento foi registrada no início da manhã desta terça-feira (27/5) na região central de Brasília, quando os termômetros marcaram 11,9ºC. A temperatura se igualou à registrada no último dia 21 de maio em Águas Emendadas. Em Brasília, a mínima registrada até então tinha sido de 12,6ºC. Entretanto, massa de ar fria que atinge o Sul do Brasil não deve chegar a Brasília. No máximo, trará um pouco de nebulosidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que o frio se estenda até o fim da semana. "A tendência é que as temperaturas caiam gradativamente entre o fim da tarde e à noite. As mínimas são registradas geralmente no início da manhã", explica o meteorologista Olívio Bahia.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 95% nesta terça-feira (27/5). A sensação térmica deve ficar na mesma média das temperaturas registradas. "Como não temos previsões de grandes rajadas de vento, a sensação térmica não deve cair muito", destaca Olívio Bahia.

Ainda de acordo com o Inmet, há chance de aumento de nebulosidade durante a semana, mas as chances de chuva são mínimas, quase nulas. Por outro lado, a atmosfera deve adquirir um tom acinzentado devido à ausência de precipitações e ao acúmulo de foligem e poeira.