Residência pega fogo em Taguatinga e mobiliza bombeiros

Incêndio em uma residência em Taguatinga mobilizou os bombeiros na noite de segunda-feira (26/5). O fato ocorreu na QSF 16, Lote 206. Ninguém ficou ferido e o fogo foi rapidamente controlado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 23h36 empenhando quatro viaturas.

Chegando ao local, a equipe que atendeu ao chamado da emergência visualizou bastante fumaça saindo da residência. De imediato, a guarnição de combate à incêndio desenvolveu linhas de mangueiras, localizou o foco e iniciou o combate às chamas por combate direto seguido de ventilação do ambiente para retirada da fumaça. O incêndio estava restrito a apenas um dos cômodos da moradia, sendo rapidamente controlado, ao mesmo tempo que a guarnição de salvamento realizava buscas a possíveis vítimas nos demais cômodos da casa. O proprietário não estava no local. A perícia do CBMDF foi acionada e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As causas do incêndio não foram divulgadas.