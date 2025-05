Capital Moto Week lança capacete personalizado para festival de 2025

O Capital Moto Week (CMW) lançou oficialmente sua edição 2025, em evento nesta terça-feira (27/5), na Torre Digital, um dos principais cartões postais do Distrito Federal. O festival terá como lema “Surpreendente!”.

A principal novidade foi o anúncio do inédito Capacete CMW 2025, em parceria com a LS2. Além disso, o festival repaginou os palcos Saloon e Moto Bar. A edição 2025 acontece de 24 de julho a 2 de agosto, no Parque da Granja do Torto. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

O capacete será vendido durante o festival (foto: Crédito: divulgação/CMW)

CEO do CMW, Pedro Franco explicou que o evento vai muito além de um festival. “O Capital Moto Week é um movimento que une paixão, liberdade e propósito. A cada edição criamos uma verdadeira cidade que celebra o rock, o motociclismo, a sustentabilidade e a diversidade, enquanto impulsiona a economia e o mercado”, afirmou.

Juliana Jacinto, também CEO do evento, afirmou que a expectativa para 2025 é enorme. “A gente espera que, de fato, seja surpreendente, porque estamos pegando tudo que funciona dentro de uma cidade e colocando nesses 10 dias”, comentou.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, falou sobre a importância do evento para o Distrito Federal. “É um festival que movimenta aproximadamente R$ 60 milhões na economia, gera emprego e renda. Além disso, a previsão é de que quase 100% da hotelaria esteja lotada no período do evento”, ressaltou.

Cláudio Abrantes, secretário de Cultura, disse que o CMW ajuda a vender a imagem da capital como uma cidade muito forte culturalmente e turisticamente. “Mostra uma Brasília que vai além da questão política, utilizando elementos que são muito marcantes da nossa vida cotidiana, que estão na nossa cultura”, avaliou.

Repaginação

De acordo com a organização do evento, na edição deste ano, são esperadas 800 mil pessoas, 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de diversos países circulando pela Cidade da Moto, que conta com uma estrutura de 320 mil m², onde são gerados 17 mil postos de trabalho.

No total, serão 107 shows de bandas. Além disso, o festival deve movimentar mais de R$ 60 milhões na economia local, além de receber 120 mil turistas, com expectativa de 98% de ocupação da rede hoteleira da cidade.

Os espaços temáticos Rock Saloon e Moto Bar, dois dos conteúdos mais tradicionais da Cidade da Moto, passaram por uma repaginação para 2025. O Rock Saloon, que receberá 27 shows, passa a ter mezanino, com área mais ampla e até touro mecânico, além de direcionar curadoria musical para folk, country rock e blues.

Enquanto isso, o Moto Bar está mais tecnológico, contando com painéis de led. Mesmo assim, o espaço mantém sua essência rock ‘n’ roll, ao reverenciar ícones do passado, mas abrindo espaço para novas bandas, em 31 shows.