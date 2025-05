Segunda edição do Festival da Cachaça de Brasília começa nesta quarta

O Festival da Cachaça de Brasília volta em sua segunda edição. Entre quarta-feira (28/5) e domingo (1/6), o estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson será palco para expositores dos principais rótulos do produto, além de oferecer workshops, gastronomia e muita música.

Com mais de 600 rótulos, 88 expositores e 2 mil metros quadrados de área destinados à cultura da bebida, os portões do evento serão abertos ao público nesta quinta (29/5), com entrada gratuita.

Nesta quarta (28/5), será lançado o Mapa anual da Cachaça, evento restrito a convidados e autoridades. O Mapa da Cachaça é uma plataforma digital brasileira criada para promover e valorizar a bebida, por meio de conteúdo educativo, cultural e informativo.

“O grande objetivo do festival é apresentar ao brasiliense o mercado da cachaça, sua importância para a economia nacional e desmistificar o estigma, muitas vezes pejorativo, relacionado à bebida”, destaca Edilane Oliveira, diretora do Instituto Brasileiro de Integração (IBI) e organizadora do evento.

Considerada a bebida mais tradicional do país, a cachaça tem ganhado diversidade no mercado e apresentado produtos com qualidade reconhecida internacionalmente. Em Brasília, a produção cresceu 35% desde a primeira edição do festival, em 2024, segundo dados do evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Brasil, conforme dados do Anuário da Cachaça 2024, a bebida bateu recorde de exportações no ano passado, ultrapassando os US$ 20 milhões (mais de R$ 123 milhões), um aumento de 0,7% em relação à 2023.

O Festival da Cachaça de Brasília é organizado pelo Instituto Brasileiro de Integração (IBI), em parceria com a Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia.

Entre as entidades confirmadas, estão o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), a Associação Nacional da Cachaça de Alambique (ANPAQ), o Instituto Brasiliense da Cachaça de Alambique (Cachaças de Brasília), a Associação do Cerrado Mineiro (CaCem), a Associação dos Produtores de Cachaça de Areia – PB (APCA), a Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura (APAR), a Associação dos Produtores Artesanais Cachaça Salinas (APACS) e a Associação Goiana de Produtores de Cachaça de Alambique (AGOPCAL).

Leia também: Galpão que produzia bebidas clandestinas é interditado pelo Ministério da Agricultura

Confira a programação completa:

Programação artística

29/5

19h - Léo Costta

21h – Belucco





30/5

20h30 – Karika





31/5

15h – MBQ - Música Brasileira de Qualidade

20h30 – Rock Beats





1º/6

17h00 – 3noBrega e Karika

Palestras

29/5

14h – Caravana Agroexportadora (Palestra)

16h30 – SENAC em Ação: Drinks, Técnicas e Carreira (Palestra)

17h30 – Entre Aromas e Sabores: Explorando a Cachaça na Cozinha Brasileira (Oficina)

18h30 – O Papel Estratégico da Embalagem na comercialização da Bebida (Podcast)

19h30 – Desmistificando a Coquetelaria: Drinks Fáceis para fazer em Casa (Oficina)





30/5

14h – Da Origem à Prateleira: Boas Práticas na Produção e Apresentação da Cachaça (Mesa Redonda)

16h30 – Cachaça e Gastronomia (Palestra)

17h30 – Cachaça na Coquetelaria: Do Clássico ao Gourmet (Oficina)

17h30 – Cachaça e Cozinha: Resgatando Sabores e Tradições (Podcast)

18h30 – Destilando Sabores: Vodka, Gin, Cachaça e Muito Mais (Podcast)

19h30 – Cachaça Classic - Edição Brasília (Oficina)





31/5

12h30 – Do Norte ao Sul: A Riqueza dos Sabores na Produção de Cachaça (Podcast)

14h – Entre Amigos e Cachaça: O Papel das Confrarias na Cultura do Destilado (Mesa Redonda)

15h – Madeiras que Transformam: A Valorização da Cachaça Brasileira (Podcast)

16h15 – Cachaça Legal: Produção e Legislação no Mercado Brasileiro (Podcast)

17h30 – Como Valorizar a Cachaça no Mercado Brasileiro (Oficina)

18h30 – Negócios que Brindam Resultados: Cachaça, Licores e Bebidas Mistas (Palestra)

19h15 – Cachaça Classic - Edição Brasília (Oficina)





1º/6

12h30 – Exportação de Cachaça: Conectando o Sabor Brasileiro ao Mundo (Podcast)

13h45 – Fraude no Copo: A História da Cachaça Havana Falsa (Podcast)

15h30 – Degustação de Cachaça: Descubra os Sabores e Aromas da Bebida Brasileira (Oficina)

17h – 2ª Edição do Festival da Cachaça de Brasília: Destaques e Emoções (Podcast)

Festival da Cachaça de Brasília

De 28 de maio a 1º de junho, das 12h30 às 23h, no Estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Entrada Gratuita. Não recomendado para menores de 18 anos