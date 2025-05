Expotchê 2025 terá shows, churrasco e tradições do Sul

Brasília se transforma em solo gaúcho mais uma vez com a chegada da 32ª edição da Expotchê, tradicional evento que celebra a riqueza da cultura do Rio Grande do Sul na capital federal. De 6 a 15 de junho de 2025, o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade será tomado por música, dança, gastronomia e tradições do Sul do país, uma verdadeira imersão no universo gaúcho.

Realizada desde 1992 a Expotchê é considerada uma das maiores e mais queridas festas populares da cidade. “Na Expotchê celebramos a cultura gaúcha. Trabalhamos arduamente para entregar uma festa inesquecível, tanto para quem já carrega o Sul no coração quanto para quem deseja se aproximar desse legado de força, fé e tradição”, afirma Rômulo Mendonça, diretor da Rome Eventos.

A grande novidade desta edição é a estreia do Churras Tchê – 1º Festival de Churrasco da Expotchê, que promete atrair os amantes de uma das maiores paixões nacionais: a carne assada. A proposta é oferecer uma experiência única e saborosa, reforçando o protagonismo do churrasco na identidade cultural gaúcha.

Três palcos

Em 2025, a Expotchê contará com três palcos, o que permitirá uma programação cultural ainda mais diversa e extensa. Shows, apresentações de dança folclórica, grupos tradicionais e bandas locais garantem a animação ao longo dos dez dias de evento.

Entre os destaques musicais, nomes consagrados como Nenhum de Nós, Renato Borghetti e Emily, e Le Farfalle sobem ao palco direto do Rio Grande do Sul. Representando Brasília, Bruno Z apresenta um tributo especial ao rock gaúcho, acompanhado de músicos sulistas. A banda Street Rock Band, liderada pelo gaúcho Diego Melo, também promete empolgar o público. Completam a programação artistas tradicionais como os Cancioneiros do Planalto e o Peão Farrapo, fortalecendo as raízes culturais da festa.

Sabores

Outro ponto alto da exposição é a presença dos produtores da agroindústria familiar, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Federação das Agroindústrias do RS (FETAG). Com a participação de cidades como Bagé, Bento Gonçalves, Estrela, Farroupilha, Teutônia, entre outras, o público poderá adquirir produtos artesanais típicos como charque, mel, própolis, doces de leite, salames, queijos coloniais, vinhos orgânicos, cachaças, frutas, geleias e a tradicional erva-mate.

PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

06/06 – Sexta-feira

* 18h30 – 19h | Gustavo Ollita – Palco Principal

* 19h10 – 20h | Grupo de Dança CTG Sinuelo da Saudade (PAD/DF) – Palco Regional

* 20h – 20h40 | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 21h – 21h30 | Alma Gaudéria – Palco Principal | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 21h30 – 22h20 | Tributo ao Rock Gaúcho com Bruno Z & Banda – Palco Churras Tchê

07/06 – Sábado

* 12h – 12h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 13h – 14h | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 15h – 16h | CTG Estância Gaúcha do Planalto – Palco Principal

* 16h – 17h | Gustavo Ollita – Palco Regional

* 17h – 18h | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

* 18h30 – 19h | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 19h – 20h | Alma Gaudéria – Palco Regional

* 20h – 20h40 | Ana Terra – Palco Churras Tchê

* 21h – 22h | Renato Borguetti e Emily – Palco Principal | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

08/06 – Domingo

* 12h – 12h30 | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

* 13h – 14h | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 15h – 16h | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 16h – 17h | Ana Terra – Palco Churras Tchê

* 17h – 18h | Gustavo Ollita – Palco Regional

* 18h30 – 19h | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 19h – 20h | Le Farfalle – Palco Principal | Alma Gaudéria – Palco Churras Tchê

* 20h – 20h40 | Ana Terra – Palco Regional

* 21h – 22h | Street Rock Band – Palco Principal | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

09/06 – Segunda-feira

* 18h – 18h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 18h30 – 19h | Ana Terra – Palco Principal

* 20h – 20h40 | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* 21h – 22h | Le Farfalle – Palco Principal | Ana Terra – Palco Churras Tchê

* 21h30 – 22h20 | Gustavo Ollita – Palco Regional

10/06 – Terça-feira

* 18h – 18h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 18h30 – 19h | Ana Terra – Palco Principal

* 19h10 – 20h | Grupo Circense Tholl – Palco Regional

* Le Farfalle – Palco Regional

* 21h30 – 22h20 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

11/06 – Quarta-feira

* 18h – 18h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 18h30 – 19h | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

* 19h10 – 20h | Gustavo Ollita – Palco Regional

* 20h30 – 21h | Ana Terra – Palco Regional

* 21h – 22h | Nenhum de Nós – Palco Principal

12/06 – Quinta-feira

* 18h – 18h30 | Gustavo Ollita – Palco Principal

* 18h30 – 19h | Ana Terra – Palco Churras Tchê

* 19h10 – 20h | Cancioneiros do Planalto – Palco Regional

* 20h30 – 21h | Grupo DF – Palco Churras Tchê

* 21h30 – 22h20 | Le Farfalle – Palco Regional | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

13/06 – Sexta-feira

* 18h – 18h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 18h30 – 19h | Ana Terra – Palco Regional

* 19h10 – 20h | CTG Val Paraíso – Palco Regional

* 20h30 – 21h | Gustavo Ollita – Palco Principal | Grupo DF – Palco Churras Tchê

* 21h – 22h | Peão Farrapo – Palco Principal

* 21h30 – 22h | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

14/06 – Sábado

* 12h – 12h30 | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 13h – 14h | Ana Terra – Palco Regional

* 16h – 17h | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

* 17h – 17h30 | Gustavo Ollita – Palco Principal

* 18h30 – 19h40 | Cancioneiros do Planalto – Palco Regional

* 19h – 20h | Ana Terra – Palco Principal

* 20h – 20h30 | Gustavo Ollita – Palco Regional | Grupo DF – Palco Churras Tchê

* 21h – 21h30 | Le Farfalle – Palco Principal

15/06 – Domingo

* 13h – 13h30 | Gustavo Ollita – Palco Principal

* 14h – 14h40 | Ana Terra – Palco Regional

* 16h – 17h | CTG Estância Gaúcha – Palco Regional | Gustavo Ollita – Palco Churras Tchê

* 18h – 19h | Gustavo Ollita – Palco Principal

* 20h – 20h40 | Le Farfalle – Palco Churras Tchê

* 21h – 22h | Le Farfalle – Palco Principal | Ana Terra – Palco Regional

SERVIÇO

32ª Expotchê

Data: de 06 a 15 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De segunda à sexta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

Sábado e domingo: das 11h às 23h

Ingresso: R$20 (inteira), R$10,00 (meia) nos casos garantidos por lei e *ingresso solidário

*doação de um agasalho, em bom estado, higienizado e embalado em saco plástico dá direito à meia entrada

Pessoas com deficiência: acesso gratuito (acompanhante paga meia entrada)

Indicação: livre

Ingressos adquirido na bilheteria do evento ou pelo site: www.expotche.com.br

Saiba Mais Cidades DF Esquartejado e queimado: PCDF elucida crime brutal no Itapoã e procura foragido

Esquartejado e queimado: PCDF elucida crime brutal no Itapoã e procura foragido Cidades DF Segunda edição do Festival da Cachaça de Brasília começa nesta quarta

Segunda edição do Festival da Cachaça de Brasília começa nesta quarta Cidades DF Secretaria de Educação entrará na Justiça contra greve dos professores