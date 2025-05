Casal que levava 25kg de maconha em carro foge de blitz e é preso

Um casal foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado transportando 25kg de maconha dentro do carro, em São Sebastião. A operação ocorreu de forma conjunta nesta terça-feira (27/5) pelas equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), do Comando de Operações de Divisas (COD) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Os policiais faziam um ponto de bloqueio na via, quando o motorista de um carro tentou fugir da abordagem. Os militares iniciaram a perseguição e conseguiram interceptar o veículo.

Durante a revista, foram localizaram 25kg de maconha, que estavam escondidos no interior do carro. Segundo informações, o casal saiu de Goiás com destino ao DF, onde a droga seria distribuída.

O condutor, de 27 anos, tem passagens por roubo, lesão corporal, direção perigosa e violência doméstica (Lei Maria da Penha). O casal foi detido em flagrante e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).