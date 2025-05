Homem invade casa de vizinha e a ataca com golpes de facão em São Sebastião

Um homem invadiu a casa da vizinha na noite desta terça-feira (27/5) e a atacou com um facão, no Condomínio Crixás, em São Sebastião. Segundo informações preliminares, os dois tiveram uma discussão que teria desencadeado a agressão.

No momento do ataque, a mulher estava com os filhos. Ela foi atingida com golpes de facão nas pernas e nos braços. Até a última atualização dessa reportagem o autor não havia sido encontrado. A PM faz buscas na região pelo paradeiro dele.

A vítima foi transportada ao hospital e não corre risco de morte.