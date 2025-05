Cartão Prato Cheio completa 5 anos com ampliação de valor e beneficiários

Com uma trajetória de cinco anos, o programa Prato Cheio foi celebrado pelo Governo do Distrito Federal nesta quarta-feira (28/5) com o anúncio da ampliação do valor oferecido e do número de beneficiários. A quantia disponibilizada no cartão é de R$ 250 hoje, mas vai passar para R$ 280 a partir de setembro. Além disso, o tempo de concessão do benefício passará de noce para 18 meses a partir de junho, e o aumento do número de famílias contempladas vai de 100 mil para 130 mil.

A celebração, realizada na Administração Regional de Ceilândia, reuniu autoridades do governo, representantes da sociedade civil e moradores beneficiados. O governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou a importância da iniciativa para garantir dignidade às famílias mais necessitadas. “É alegria muito grande poder estar comemorando os cinco anos desse projeto, que é um projeto muito exitoso e que chega diretamente nas famílias. Com esse benefício eles podem garantir a alimentação digna dentro de casa”, afirmou.

Criado em 2020 em meio à pandemia da covid-19, o Cartão Prato Cheio garante um crédito mensal de R$ 250 para aquisição de alimentos em estabelecimentos comerciais. “Estamos adaptando o nosso orçamento, para que, a partir de setembro, a gente possa dar o reajuste necessário”, explicou o governador. Sabemos que houve um aumento nos valores e, com a inflação, daria em torno de R$ 270 e poucos. Eu achei por bem arredondar para R$ 280”, explicou o governador.

O chefe do Buriti ainda destacou os investimentos crescentes na área social desde o início de sua gestão. “Quando nós assumimos o governo, em 2019, todo o investimento na área social era de R$ 200 milhões. Este ano nós já vamos ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões investidos no social. Isso é um orgulho para o meu governo, é um orgulho para a nossa equipe, e eu tenho certeza que nós estamos fazendo bem para essas famílias todas”, concluiu.

O impacto social e econômico do programa foi destacado pela primeira-dama, Nayara Noronha. “Muitas mães, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de chegar no supermercado e escolher qual a marca do iogurte iria colocar pro seu filho. Então é o poder de escolher, a dignidade de uma mãe de ir ao mercado e escolher a sua alimentação e não ter ali alguém escolhendo por você”, disse. Nayara também ressaltou os reflexos do programa na economia local. “É R$ 1 bilhão sendo injetado nos comércios, estamos falando de um programa que abarca inúmeras esferas da sociedade”, ressaltou.

Dados

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o investimento de janeiro a maio deste ano foi de R$ 125 milhões, com 100 mil famílias beneficiadas por mês. A partir de junho, com o aumento para 130 mil famílias, o investimento de junho a dezembro será de mais de R$ 227 milhões. Ao todo, o GDF prevê mais de R$ 300 milhões investidos no Cartão Prato Cheio em 2025, alcançando cerca de 1,2 milhão de beneficiários.

A secretária da Sedes, Ana Paula Marra, fez um relato emocionado sobre os desafios e a criação do programa. “Em 2020, eu descobri um tumor no cérebro. E aí, o governador, junto com a primeira-dama, falou assim... ‘A Ana Paula podia ser a secretária adjunta da Sedes’. Nós duas lá em plena pandemia tivemos um problema no contrato de entrega de cesta básica. E pensamos o que nós vamos fazer. E a gente pensou, matutou... rompemos o contrato de entrega de cesta básica e criamos um cartão”, relembrou.

Ela também destacou o crescimento do programa desde sua criação. “A Secretaria de Desenvolvimento Social entregava em torno de 6 mil cestas básicas ao mês. E hoje nós estamos aqui falando de 130 mil famílias por mês que recebem o programa. Lá naquele início, a gente emitiu 12 mil cartões. Na sequência, fomos para 87 mil, depois para 100 mil famílias. E hoje nós estamos aqui comemorando essa vitória”, acrescentou.

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, também participou da cerimônia e reforçou a parceria institucional no programa. “Hoje, cinco anos depois, nós estamos celebrando quatro milhões de pagamentos realizados. Um R$ 1 bilhão distribuídos. 300 mil famílias atendidas. A gente está falando de mais de um milhão de pessoas que se beneficiaram do programa ao longo desse tempo”, afirmou. Para ele, o Cartão Prato Cheio representa mais do que um benefício. “Isso significa dignidade e um olho do governo no olho de cada um de vocês e dizendo: vocês existem. A gente reconhece cada um de vocês”, declarou.

Objetivo

Além do auxilio financeiro, o programa contempla diversos eixos, como incentivo a hábitos alimentares saudáveis, valorização da agricultura familiar, fomento à economia local e autonomia de compra. O administrador de Ceilândia, Dilson Rezende, celebrou o impacto direto das políticas sociais do governo na cidade. “As políticas sociais do governo estão fazendo a diferença na cidade. Muita gente carente está sendo acolhida”, declarou.

Os beneficiários que estão no ciclo iniciado em setembro de 2024 terão o tempo de concessão ampliado automaticamente para 18 meses. Após esse período, será necessário passar por novo atendimento socioassistencial para análise de permanência no programa. A renovação não será automática.

Para saber se foi contemplado, o cidadão deve acessar o site gdfsocial.brb.com.br e aguardar a convocação para retirada do cartão no BRB, conforme cronograma mensal. O banco alerta para possíveis golpes: não são enviados cartões pelo correio.