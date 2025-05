Brasília recebe festival em que a cachaça é a grande estrela

Brasília recebe, a partir de hoje, a segunda edição do Festival da Cachaça. O evento reúne 88 expositores, o dobro do ano passado. Eles trarão mais de 600 rótulos diferentes que serão expostos em mais de 2 mil metros quadrados de stands montados no estacionamento da Arena Nilson Nelson. Além de conhecer um pouco mais sobre a história e a produção daquela que é a mais brasileira das bebidas, o público também poderá degustar as cachaças e participar de workshops com especialistas do setor.

“O grande objetivo do festival é apresentar ao brasiliense o mercado da cachaça, sua importância para a economia nacional e desmistificar o estigma, muitas vezes pejorativo, relacionado à bebida”, destacou Edilane Oliveira, diretora do Instituto Brasileiro de Integração (IBI) e organizadora do evento.

Considerada a bebida mais tradicional do país, a cachaça está conquistando mercados com produtos de qualidade reconhecida internacionalmente. Em Brasília, a produção cresceu 35% desde a primeira edição do festival, em 2024.

Produtor da cachaça Remedin, a primeira de alambique original do Distrito Federal, João Chaves também é curador do evento e informa que estarão disponíveis no evento rótulos de todo o Brasil. "De Brasília, serão nove marcas, entre elas, a Remedin, a Saracura e a Araúna. Teremos lançamentos da Dodiley e a Redstone", antecipa. "Teremos oferta de drinks, com a cachaça sendo sempre a estrela. A gente quer mostrar o que o nosso produto tem a oferecer, desde a dose tradicional até drinks, licores e até frozen com cachaça. As principais cachaçarias do Brasil já estão aqui", acrescenta.

Anuário da produção

Ontem, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apresentou, em um evento fechado ao público, o Anuário da Cachaça 2025, o principal levantamento de dados do setor. De acordo com os dados divulgados, o número de estabelecimentos produtores de cachaça registrados em 2024 apresentou um crescimento de 4,0%, 49 a mais em relação ao ano anterior. O acumulado desde 2021 é de 35,4%.

Presidente do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Carlos Lima comentou que os dados demonstram uma resiliência da cadeia produtiva da cachaça no enfrentamento das barreiras que impedem o seu desenvolvimento, apesar do cenário desafiador que o setor tem enfrentado. "Um dos obstáculos é a falta de isonomia tributária que existe no segmento de bebidas alcoólicas em função dos privilégios de algumas categorias de bebidas", enfatizou. "São dados extremamente animadores pelo crescimento tanto no número de produtores quanto de registros, apesar de estarem aquém do potencial do setor”, destacou.

O anuário mostra ainda uma redução de 22,7% no volume de cachaça exportada em 2024, comparado com o ano anterior. "Isso sinaliza a necessidade da continuidade de ações e da estratégia de promoção da bebida no mercado internacional", afirma Carlos Lima.

Programação

Shows



29/05

19h - Léo Costta

21h – Belucco

30/05

20h30 – Karika

31/05

15h00 – MBQ - Música Brasileira de Qualidade

20h30 – Rock Beats

01/06

17h00 – 3noBrega e Karika

Palestras

29/05

14h00 – Caravana Agroexportadora (Palestra)

16h30 – SENAC em Ação: Drinks, Técnicas e Carreira (Palestra)

17h30 – Entre Aromas e Sabores: Explorando a Cachaça na Cozinha Brasileira (Oficina)

18h30 – O Papel Estratégico da Embalagem na comercialização da Bebida (Podcast)

19h30 – Desmistificando a Coquetelaria: Drinks Fáceis para fazer em Casa (Oficina)

30/05

14h00 – Da Origem à Prateleira: Boas Práticas na Produção e Apresentação da Cachaça (Mesa Redonda)

16h30 – Cachaça e Gastronomia (Palestra)

17h30 – Cachaça na Coquetelaria: Do Clássico ao Gourmet (Oficina)

17h30 – Cachaça e Cozinha: Resgatando Sabores e Tradições (Podcast)

18h30 – Destilando Sabores: Vodka, Gin, Cachaça e Muito Mais (Podcast)

19h30 – Cachaça Classic - Edição Brasília (Oficina)

31/05

12h30 – Do Norte ao Sul: A Riqueza dos Sabores na Produção de Cachaça (Podcast)

14h00 – Entre Amigos e Cachaça: O Papel das Confrarias na Cultura do Destilado (Mesa Redonda)

15h00 – Madeiras que Transformam: A Valorização da Cachaça Brasileira (Podcast)

16h15 – Cachaça Legal: Produção e Legislação no Mercado Brasileiro (Podcast)

17h30 – Como Valorizar a Cachaça no Mercado Brasileiro (Oficina)

18h30 – Negócios que Brindam Resultados: Cachaça, Licores e Bebidas Mistas (Palestra)

19h15 – Cachaça Classic - Edição Brasília (Oficina)

01/06

12h30 – Exportação de Cachaça: Conectando o Sabor Brasileiro ao Mundo (Podcast)

13h45 – Fraude no Copo: A História da Cachaça Havana Falsa (Podcast)

15h30 – Degustação de Cachaça: Descubra os Sabores e Aromas da Bebida Brasileira (Oficina)

17h00 – 2ª Edição do Festival da Cachaça de Brasília: Destaques e Emoções (Podcast)