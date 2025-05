Mercado del Puerto celebra lançamento de nova cachaça

Nesta terça-feira (20/5), às 19h, o Mercado del Puerto (CLS 104 Bl.A lj.03) recebe convidados para celebrar o lançamento da Aficionados 47, nova cachaça reserva especial da Casa Studart. Com produção limitada, a bebida é resultado de um processo de envelhecimento em barris de carvalho francês.

Leia também: A edição deluxe de ‘From Zero’ do Linkin Park

A Aficionados 47 tem graduação alcoólica de 47% e é ideal para harmonizar com tabacos intensos. A harmonização é conduzida pelo Puro World Club. A proposta do evento é de proporcionar ao público vivência que valorize o tempo, a tradição e a sofisticação.

Leia também: Mestre Zé Nilton faz oficina de saberes do reisado Congo em Brasília

A Casa Studart, sediada em Pirenópolis (GO), tem planos de expansão para lojas em outras capitais, como Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza. À frente da cachaçaria está Hugo Studart, que busca resgatar a tradição familiar em destilados.

Leia também: Silvetty Montilla é atração do Comédia Drag no Teatro Nacional

Serviço

Lançamento de cachaça Aficionados 47 com harmonização de charutos (curadoria do sommelier Ugo Todde)

Nesta terça-feira (20/5), às 19h, no Mercado Del Puerto (CLS 104, Asa Sul)