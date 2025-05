Nova gestão da ABRADEP toma posse e mira maior representatividade feminina

Por Nathália Queiroz —

"Para a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma grande alegria ver o doutor Sidney Neves assumir a presidência da ABRADEP. Ele tem muitos serviços prestados à instituição." A declaração é do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, durante a cerimônia de posse da nova coordenação-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) do biênio 2025-2026, realizada na noite desta quarta-feira (28/5), no Auditório José Paulo Sepulveda Pertence, no edifício sede da OAB, em Brasília.

Na ocasião, Sidney Sá das Neves assumiu o cargo de coordenador-geral da Academia. Ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB (triênio 2022/2024), Neves também atuou como coordenador-geral do Observatório Nacional das Eleições Municipais de 2024 da OAB Nacional.

Ao Correio, o novo coordenador-geral destacou os principais desafios da gestão que se inicia. “A gente tem diversos desafios. O maior, até agora, é uma proposta de emenda ao Código Eleitoral que trata justamente da fixação de cotas de cadeiras nos parlamentos, 20% para mulheres, buscando diminuir essa diferença abissal que existe na composição dos parlamentos brasileiros”, afirmou.

A nova diretoria é composta ainda por Anne Cristine Cabral (coordenadora-geral adjunta), Hanna Gonçalves (secretária-geral), Wederson Advíncula (secretário-geral adjunto) e Edson Borowski (tesoureiro). Durante o evento, também foram empossados os novos integrantes das coordenadorias temáticas e do conselho fiscal da Academia, que hoje reúne cerca de 400 membros e é um dos principais fóruns de discussão jurídica da área eleitoral do país.