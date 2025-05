Mulher é condenada por matar vizinha após briga por ar-condicionado

Por Nathália Queiroz —

Karine Gomes de Andrade foi condenada na última terça-feira (27/5) a 18 anos de prisão por matar a vizinha a tiros, pelo Tribunal do Júri de Sobradinho. O crime aconteceu em 25 de julho de 2024, na Fercal, ao lado da distribuidora de bebidas da qual Karine é dona.

Segundo a denúncia, a vítima, que era mãe de uma criança de nove anos, havia comprado um lote ao lado do comércio de Karine e, ao longo de dez meses, pediu várias vezes para que ela retirasse uma condensadora de ar-condicionado e fios que invadiam sua propriedade, visto que os equipamentos atrapalhavam que a vítima utilizasse o terreno.

Cansada de esperar, a vizinha decidiu iniciar a obra mesmo assim, no entanto, quando deu início aos trabalhos, Karine surgiu no local e, mais uma vez, a vítima pediu que o aparelho fosse retirado da sua propriedade. Ocorre que Karine, que era colecionadora de arma, se irritou, pegou uma arma que mantinha no comércio e atirou várias vezes contra a vítima em plena via pública.

Durante o julgamento, a juíza destacou que a atitude de Karine colocou outras pessoas em perigo, além da vítima. Karine foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Ela respondeu ao processo presa e não poderá recorrer da sentença em liberdade.